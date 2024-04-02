Стали известны новые подробности теракта на БАМ в Бурятии





- Всё это было с Украины, СБУ, – заявил подозреваемый.





Взрывчатку он хранил в собственном гараже. Мужчине дали инструкцию, как проверить работоспособность устройств и установить их. За теракт он получил 6 тысяч долларов. «Четыре тысячи было в закладке [со взрывчаткой] и около двух тысяч – это всё в долларах – пересылалось потом на карточку», – признался он.





