Стали известны новые подробности теракта на БАМ в Бурятии

Сотрудники следственного изолятора комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси проводят следственные действия с подозреваемым в совершении теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Его устроили ещё четыре месяца назад, в конце ноября, в Муйском районе – на перегоне «Итыкит – Окусикан» Восточно-Сибирской железной дороги. Тогда в самом длинном в России Северомуйском тоннеле на движущемся поезде взорвались взрывные устройства, управляемые дистанционно. Загорелось несколько вагонов-цистерн и топливо, которое в них находилось.
Повреждённый состав остановили, для тушения выезжали пожарные поезда с ближайших станций. При этом движение поездов не прерывалось, был оперативно организован объезд. Затем произошёл взрыв на ещё одном составе, где также загорелись вагоны.
Вследствие взрывов на поездах произошло разрушение вагонов-цистерн, возгорание и разлив перевозимого в них топлива, повреждение железнодорожной инфраструктуры, в том числе элементов тоннеля. ВСЖД был причинён значительный имущественный ущерб.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».
Спустя неделю ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМ, подготовленном украинскими спецслужбами. Исполнителя задержали, им оказался 52-летний гражданин Белоруссии.
- Раскрыт террористический акт, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. На территории Омской области задержали гражданина Беларуси 1971 года рождения, совершившего 29 и 30 ноября подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам «Тайшет – Тында» и «Тайшет – Нерюнгри» по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, – сообщала пресс-служба ФСБ.
Сам задержанный признался, что действовал по заданию соотечественника (оба они – из Новополоцка), который работает на украинские спецслужбы. Мужчина заявил, что забрал из тайника восемь взрывных устройств, привёз их на автомобиле в Бурятию и заложил в цистернах грузовых поездов
- Товарищ мне написал в Telegram и поинтересовался, как часто я езжу в Россию и когда поеду в следующий раз. Предложил завести посылки за вознаграждение. Я с этим человеком был знаком несколько лет и он внушал доверие, – отметил задержанный. – У меня возникли вопросы и он объяснил, что это магнитные мины, которые нужно взорвать и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северобайкальска и установил устройства, что вызвало повреждения двух составов.
За преступника взялись на его родине. Подробности теракта на Байкало-Амурской магистрали рассказали в документальном фильме, который вышел недавно на одном из белорусских каналов (возрастное ограничение – 18+).
На кадрах мужчина в окружении сотрудников КГБ указал места расположения тайников с доставленной с Украины взрывчаткой, которую он после перевёз в Россию и задействовал при совершении теракта. В фильме есть кадры, на которых злоумышленник на камеру рассказывает об обстоятельствах подготовки к нему, отмечает РИА Новости.
- Всё это было с Украины, СБУ, – заявил подозреваемый.
Взрывчатку он хранил в собственном гараже. Мужчине дали инструкцию, как проверить работоспособность устройств и установить их. За теракт он получил 6 тысяч долларов. «Четыре тысячи было в закладке [со взрывчаткой] и около двух тысяч – это всё в долларах – пересылалось потом на карточку», – признался он.