В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Прокурор Кяхтинского района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетних. После проверки, которую провело надзорное ведомство, выяснилось, что местная жительница ещё в 2020 году приобрела квартиру на материнский капитал
При этом женщина не оформила доли в ней на своих детей, нарушив тем самым требования законодательства при распоряжении средствами маткапитала. Прокуратура потребовала от сельчанки сделать это через суд. Её требование там удовлетворили, однако решение пока не вступило в законную силу.
В Бурятии сельчанка оставила детей без доли в квартире, купленной на маткапитал
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
При виде таможенников нарушительница заволновалась
В республике продолжается поголовная маркировка сельхозживотных
Передачу показывают по воскресеньям
Общегородской субботник состоится в конце апреля
Один из военнослужащих получил ранения на спецоперации дважды
Местные жители отказались от алкоголя на сельском сходе
Всего в ДФО планируется призвать более 9500 человек
В республике набирают популярность здравницы и курорты
Горожане всерьёз распереживались из-за зелёных насаждений, превращающихся в уродливые кочерыжки
На этот раз отключения пройдут на территории Октябрьского района
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Но Агинское оказалось выше
Стаж подтвердили бывшие коллеги
Его будут выключать с 1 по 5 апреля