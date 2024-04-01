В Бурятии сельчанка оставила детей без доли в квартире, купленной на маткапитал

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре



Прокурор Кяхтинского района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетних. После проверки, которую провело надзорное ведомство, выяснилось, что местная жительница ещё в 2020 году приобрела квартиру на материнский капитал



При этом женщина не оформила доли в ней на своих детей, нарушив тем самым требования законодательства при распоряжении средствами маткапитала. Прокуратура потребовала от сельчанки сделать это через суд. Её требование там удовлетворили, однако решение пока не вступило в законную силу.