Один из военнослужащих получил ранения на спецоперации дважды
К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратились военнослужащие, которым в срок не перечислили единовременные выплаты за ранения, полученные на специальной военной операции. Омбудсмен пообщалась с участниками СВО во время недавнего визита в военный госпиталь Улан-Удэ и на личном приёме граждан в январе.
Одного из военных – разведчика-санитара – в сентябре отправили на боевое задание. В ходе артиллерийского обстрела он попал в ДТП и получил множество травм и переломов. Лечение наш земляк проходил в военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны (МО) России. Однако мужчина так и не дождался причитающиеся ему деньги.
Юлия Жамбалова подготовила запрос в медучреждение для представления справки о ранении, дающей право на выплату, и направила в единый расчётный центр МО обращение о необходимости перечисления средств.
Второй боец в мае поступил на лечение в госпитальное отделение ФГКУ «39 отдельный медицинский отряд (аэромобильный) воздушно-десантных войск» министерства обороны в Луганске. У него было огнестрельное осколочное слепое ранение мягких тканей правого бедра и осколочное касательное – левого. Спустя две недели военного выписали, но без оформления необходимых справок. Мужчина отправился на СВО и вновь получил там увечье.
Омбудсмен попросила военную прокуратуру Рязанского гарнизона провести проверку, и в феврале сотрудники воинской части издали приказ о дополнительной выплате. В итоге оба участника спецоперации получили причитающиеся им средства.
Участники СВО из Бурятии едва не остались без выплат за ранения
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