В Бурятии сельчан обеспокоили простаивающие теплицы





Речь, судя по всему, о тепличном комплексе обанкроченного ООО, который в своё время построили при господдержке. Спустя год после открытия, в октябре 2014-го, его директора заподозрили в хищении 64 миллионов рублей и заключили под стражу.



Жители мухоршибирского посёлка Саган-Нур забили тревогу из-за простаивающих теплиц. Люди поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», почему они не работают.- Ворота развалились, домик сгорел, везде бурьян – в общем, зрелище печальное. А посёлок без свежих и, главное, своих, непривозных овощей. Ни зелени, ни овощей, ни цветов. Зачем строили? – поинтересовались сельчане и попросили разъяснить ситуацию.Как отметил начальник управления сельского хозяйства райадминистрации Батомунко Цыбиков, у этих теплиц новый собственник. «Он прорабатывает вопрос по государственной поддержке для начала хозяйственной деятельности», – говорится в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».