29 марта

28 марта

Популярное

В Бурятии сельчан обеспокоили простаивающие теплицы

В Бурятии сельчан обеспокоили простаивающие теплицы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мухоршибирцы заявили, что они приходят в упадок

Жители мухоршибирского посёлка Саган-Нур забили тревогу из-за простаивающих теплиц. Люди поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», почему они не работают.

- Ворота развалились, домик сгорел, везде бурьян – в общем, зрелище печальное. А посёлок без свежих и, главное, своих, непривозных овощей. Ни зелени, ни овощей, ни цветов. Зачем строили? – поинтересовались сельчане и попросили разъяснить ситуацию.

Как отметил начальник управления сельского хозяйства райадминистрации Батомунко Цыбиков, у этих теплиц новый собственник. «Он прорабатывает вопрос по государственной поддержке для начала хозяйственной деятельности», – говорится в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Речь, судя по всему, о тепличном комплексе обанкроченного ООО, который в своё время построили при господдержке. Спустя год после открытия, в октябре 2014-го, его директора заподозрили в хищении 64 миллионов рублей и заключили под стражу.
тепличное хозяйство овощи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «чёрному» лесорубу ужесточили наказание
В Бурятии «чёрному» лесорубу ужесточили наказание
Общество, 29.03.2024
Его подельникам приговоры оставили без изменения
В Бурятии сельчан обеспокоили простаивающие теплицы
В Бурятии сельчан обеспокоили простаивающие теплицы
Общество, 29.03.2024
Мухоршибирцы заявили, что они приходят в упадок

В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди
В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди
Общество, 29.03.2024
Они кружат около одного из пригородных ДНТ
Большинство улан-удэнцев не требуют официальный отказ в приёме на работу
Большинство улан-удэнцев не требуют официальный отказ в приёме на работу
Общество, 29.03.2024
Такой документ за год запросили только у 3% компаний

«Плюшевое чудо» встретили в заказнике в Бурятии
«Плюшевое чудо» встретили в заказнике в Бурятии
Общество, 29.03.2024
«Обгрызает почки», - поделилась экскурсовод
Жителям Бурятии ради денег приходится халтурить в выходные
Жителям Бурятии ради денег приходится халтурить в выходные
Общество, 29.03.2024
Они подрабатывают таксистами и курьерами
Облик будущего Нацмузея Бурятии за три с лишним миллиарда кардинально изменился
Облик будущего Нацмузея Бурятии за три с лишним миллиарда кардинально изменился
Общество, 29.03.2024
Вместо здания в виде цветка в центре города решили построить кое-что другое
В центре Улан-Удэ на три с половиной месяца перекроют дороги
В центре Улан-Удэ на три с половиной месяца перекроют дороги
Общество, 29.03.2024
Там затеяли масштабное обновление теплосетей
Иволгинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Иволгинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Общество, 29.03.2024
Бороться с пожарами готовы 160 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^