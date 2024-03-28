Путин присвоил 75-й бригаде из Улан-Удэ наименование гвардейской

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество»
Президент Владимир Путин присвоил почётное наименование гвардейской 75-й бригаде управления, дислоцирующейся в Улан-Удэ. Соответствующий указ 27 марта опубликовали на портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 75 бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее 75 гвардейская бригада управления», - говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня подписания.
«Гордимся нашими Героями!» - прокомментировал в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество»
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