Путин присвоил 75-й бригаде из Улан-Удэ наименование гвардейской





Президент Владимир Путин присвоил почётное наименование гвардейской 75-й бригаде управления, дислоцирующейся в Улан-Удэ. Соответствующий указ 27 марта опубликовали на портале правовой информации.«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 75 бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее 75 гвардейская бригада управления», - говорится в документе.Указ вступил в силу со дня подписания.«Гордимся нашими Героями!» - прокомментировал в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.