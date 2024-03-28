Боец СВО из Бурятии разыскал студентку, написавшую ему трогательное письмо

По его словам, послание девушки очень помогло ему во время службы



В деканат факультета ветеринарной медицины БГСХА накануне пришёл неожиданный гость, а именно участник спецоперации, который сейчас находится в отпуске.



Павел с позывным Горн поблагодарил студентку 1 курса специальности «Ветеринария» Веронику Усову, письмо которой попало к нему в зону СВО. Девушка написала трогательное письмо со словами поддержки.



По словам Павла, послание Вероники очень помогло ему во время службы, поддерживало дух в тяжёлые моменты, вселяло уверенность и силы.



- Очень отрадно, что именно письмо студентки факультета ветеринарной медицины попало в руки Павлу. Боец сообщил, что его мама выпускница ветеринарного факультета 1991 года. И бабушка заслуженный ветеринарный врач Республики Бурятия. Вот такие вот совпадения, - рассказали в пресс-службе БГСХА.



