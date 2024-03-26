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В Бурятии жители села сами отремонтировали мост

В Бурятии жители села сами отремонтировали мост
Общество,  Фото:телеграм-канал Леонида Будаева
На ремонт переправы собирали всем миром

Жители села Элэсун Курумканского района Бурятии сами отремонтировали мост. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава района Леонид Будаев. По его словам, жители села ежегодно ремонтируют мосты, проезды, собираются и решают вопросы всем миром.

Работы на мосту через реку Баргузин провели методом народной стройки - за счёт внебюджетных средств и пожертвований неравнодушных людей.



 
Этот мост находится на дороге, которая связывает жителей села с заимками и СПК «Эрдэм». Если бы переправы не было, то сельчанам приходилось бы добираться до места назначения через мост в местности Буксыкен, а это дольше, и соответственно, нужны дополнительные расходы на ГСМ.

За время ремонта были забиты восемь свай, заменены старые разрушающиеся подпорные конструкции, сделаны ледорезы, обновлено полотно.

- Мост является стратегически важным объектом в поселении. И поэтому важнейшей задачей администрации является содержание моста в надлежащем состоянии, - сообщили в администрации СП «Элэсун».

Здесь поблагодарили односельчан, проявивших активность и принявших участие в ходе ремонтных работ моста.


мост ремонт

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