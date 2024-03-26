В Бурятии жители села сами отремонтировали мост





















Жители села Элэсун Курумканского района Бурятии сами отремонтировали мост. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава района Леонид Будаев. По его словам, жители села ежегодно ремонтируют мосты, проезды, собираются и решают вопросы всем миром.Работы на мосту через реку Баргузин провели методом народной стройки - за счёт внебюджетных средств и пожертвований неравнодушных людей.Этот мост находится на дороге, которая связывает жителей села с заимками и СПК «Эрдэм». Если бы переправы не было, то сельчанам приходилось бы добираться до места назначения через мост в местности Буксыкен, а это дольше, и соответственно, нужны дополнительные расходы на ГСМ.За время ремонта были забиты восемь свай, заменены старые разрушающиеся подпорные конструкции, сделаны ледорезы, обновлено полотно.- Мост является стратегически важным объектом в поселении. И поэтому важнейшей задачей администрации является содержание моста в надлежащем состоянии, - сообщили в администрации СП «Элэсун».Здесь поблагодарили односельчан, проявивших активность и принявших участие в ходе ремонтных работ моста.