Свечи передадут в волонтёрский штаб
Воспитанники и сотрудники Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, мастерят окопные свечи для участников СВО.
- Такие свечи не затухают в течение нескольких часов, легко разгораются. Они нужны не только для освещения, но и помогают солдатам вскипятить воду, погреться. Эти свечи просты в изготовлении, но они требуют много терпения и усидчивости. Для их изготовления необходимы жестяные банки, а также воск. Его нужно разогреть, скрутить гофрокартон, сделать фитиль и залить. Мы научились делать разные, но дольше всех горит фитиль в виде звезды, - приводит пресс-службе минсоцзащиты Бурятии комментарий одного из воспитанников.
Также на средства, вырученные от продажи поделок детей, для военнослужащих закупают гигиенические наборы с сухим душем. В состав входят: одноразовые полотенца, ушные палочки, мыло, гель.
- На сегодняшний день мы изготовили 75 окопных свечей, упаковано 40 наборов сухого душа и написано огромное количество писем бойцам. Все эти вещи будут переданы в волонтёрский штаб, а оттуда к месту назначения. Помощь на этом не заканчивается, а будет продолжаться, - заявила педагог центра.
В Бурятии воспитанники детского центра мастерят окопные свечи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там проводятся плановые отжиги травы
Совместные учебные программы будут насыщенными
Женщине отказали в оформлении земельного участка
Пристав своевременно не осуществил индексацию алиментов
Мусор привлекает птиц, которые могут попасть в двигатель
Также она отправится на общественно полезные работы
Это коснётся жителей двух кварталов
Света не будет в Светлом, Забайкальском и на Ключевской
На площади Советов устроили световую проекцию с белыми журавлями. ВИДЕО
Составлено почти полсотни протоколов за нарушение правил выпаса
Электричество отключат в Загорске и Восточном
Учащиеся из России и Монголии установят государственные флаги на вершине Мунку-Сардык
В республике до +13 градусов
Общество, 25.03.2024
Участники мероприятия поднимутся на гору Мунку-Сардык
Общество, 25.03.2024
Подсчёты сделаны по результатам зимних маршрутных учётов