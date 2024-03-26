В Бурятии воспитанники детского центра мастерят окопные свечи

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

Свечи передадут в волонтёрский штаб



Воспитанники и сотрудники Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, мастерят окопные свечи для участников СВО.



- Такие свечи не затухают в течение нескольких часов, легко разгораются. Они нужны не только для освещения, но и помогают солдатам вскипятить воду, погреться. Эти свечи просты в изготовлении, но они требуют много терпения и усидчивости. Для их изготовления необходимы жестяные банки, а также воск. Его нужно разогреть, скрутить гофрокартон, сделать фитиль и залить. Мы научились делать разные, но дольше всех горит фитиль в виде звезды, - приводит пресс-службе минсоцзащиты Бурятии комментарий одного из воспитанников.



Также на средства, вырученные от продажи поделок детей, для военнослужащих закупают гигиенические наборы с сухим душем. В состав входят: одноразовые полотенца, ушные палочки, мыло, гель.



- На сегодняшний день мы изготовили 75 окопных свечей, упаковано 40 наборов сухого душа и написано огромное количество писем бойцам. Все эти вещи будут переданы в волонтёрский штаб, а оттуда к месту назначения. Помощь на этом не заканчивается, а будет продолжаться, - заявила педагог центра.



