В Улан-Удэ написали всебурятский диктант «Эрдэм»

Общество, Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

В Бурятии было организовано 178 площадок



Всемирная образовательная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм» прошла 23 марта в учреждениях образования города Улан-Удэ. В этом году диктант написали свыше сотни человек. Среди них педагоги, школьники, сотрудники дошкольных учреждений, родители, бабушки и дедушки воспитанников и учеников.



-Для нас этот диктант не просто конкурс, это возможность обновить свои знания, узнать новое. На диктант мы пришли всей семьёй, и для меня как для главы семейства важно, чтобы дети знали свои корни, свой язык и свои традиции, - заявил участник диктанта Бадма.



Как сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ, самому молодому участнику было 15 лет, самому старшему – 73 года. По итогам диктанта, участники получили дипломы и грамоты.



По информации национальной библиотеки РБ, всего в Бурятии было организовано 178 площадок, 35 из которых — в Улан-Удэ, на которых собрались сотни неравнодушных людей и написали диктант на родном языке. Одной из площадок акции стала сама нацбиблиотека. Диктант начался с минуты молчания по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле».



Региональные площадки также работали во многих городах и населённых пунктах России от Камчатки до Калининграда, где компактно проживают представители бурятского народа. Так, в Усть-Ордынском Бурятском округе организовали 49 площадок, на которых все желающие могли проверить себя на знание грамматики родного языка. В Забайкальском крае диктант состоялся на 100 площадках.



Кроме этого, в онлайн-формате во всемирной акции приняли участие и написали диктант «Эрдэм» буряты, проживающие в Монголии, США, Вьетнаме, Испании, Китае, Англии, Франции, Израиле, Южной Корее и ряде других стран.



