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Минобороны отметило военных из Бурятии за качественный ремонт техники

Минобороны отметило военных из Бурятии за качественный ремонт техники
Общество,  Фото:Минобороны России
Даже самые сложные неисправности устраняют в кратчайшие сроки

Министерство обороны России высоко оценило работу специалистов материально-технического обеспечения группировки войск «Восток», в состав которой, в том числе, входят военнослужащие из Бурятии.



Они производят ремонт и обслуживание вооружения и техники быстро и качественно. Военнослужащие в кратчайшие сроки устраняют даже самые сложные неисправности. Помимо вооружения, механики проводят плановый ремонт и обслуживание автомобильной техники.

- Орудие Д-30, работало на позициях. Парни, когда работали, орудие ушло в критику – произошёл откат, орудие в обратное положение не возвращается. Пригнали оружие сюда, просили дефектовку. Будем снимать тормоз отката, разбирать и уже смотреть конкретно в чём проблема, - рассказал командир с позывным Чили.

Механик с позывным Район показал, как на автомобиле меняют сцепление и производят техническое обслуживание.

- В наших условиях сцепление живёт недолго, потому как очень тяжёлые полевые условия – грязь, сейчас распутица, дожди, – рассказал Район. - Всё отдефектовали, теперь только замена сборка. Думаю, завтра с утра уже уедет.

Вместе с ремонтниками на площадке присутствуют члены экипажей и расчёты орудий. После окончания работ они проводят испытания и принимают восстановленную технику.
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