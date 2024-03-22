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В Улан-Удэ читали Пушкина на 10 языках народов мира

В Улан-Удэ читали Пушкина на 10 языках народов мира
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице республики прошёл поэтический перформанс

21 марта, во Всемирный день поэзии, в Улан-Удэ прошла акция «Поэзия без границ: читаем Пушкина на разных языках», посвящённая 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Произведения Пушкина прозвучали на 10 языках народов мира: китайском, французском, английском, корейском, монгольском, тайском, испанском, армянском и, конечно же, на русском и бурятском языках.

- В литературной акции приняли участие представители «Армянского культурного центра Республики Бурятия», студенты из Китая, Монголии, Южной Кореи, Таиланда, Нигерии, Ливии, Мали, обучающиеся в Бурятском государственном университете, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, а также студенты Бурятского республиканского информационно-экономического техникума и Бурятского республиканского педагогического колледжа, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ поэзия акция перформанс

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