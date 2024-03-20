Комитет городского хозяйства Улан-Удэ взял под контроль ситуацию с домом на Лебедева









Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ взял под контроль ситуацию с многоквартирным домом на Лебедева. 18 марта в многоэтажном доме обрушилась часть кирпичной кладки стены одной из квартир. Специалисты администрации оперативно выехали на место и провели обследование.Как сообщили в мэрии, установлено, что ранее, в зимний период, в доме лопнула труба, подвал затопило кипятком. В последующем из-за сырости произошло частичное обрушение. При этом целостность стены не нарушена, несущие конструкции не пострадали, в квартире повреждений нет.В настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по аварийно-восстановительным ремонтным работам фасада здания. Срок – 29 марта, после чего будут проведены восстановительные работы.