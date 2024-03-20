20 марта

19 марта

Популярное

Сотрудники колонии из Забайкалья отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Сотрудники колонии из Забайкалья отправили гуманитарную помощь в зону СВО
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Помощь собрали сотрудники колонии особого режима

В Забайкальском крае сотрудники исправительной колонии особого режима №2 собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО.

В зону спецоперации отправили медикаменты (антисептики, жгуты, средства для перевязки), а также постельные принадлежности, резиновые сапоги и прочие необходимые предметы.

– Не только сотрудники исправительной колонии активно принимают участие в различных благотворительных акциях. Также в настоящее время осуждённые-волонтёры участка колонии-поселения в свободное от работы время приступили к пошиву носилок, тактических пятиточечников, балаклав и дождевиков пончо, – сообщил временно исполняющий обязанности начальника ИК-2 Станислав Ярлыков. – Весь необходимый материал для пошива был предоставлен сотрудниками общественного объединения «Золотые руки ангела. Агинское». В настоящее время с данной благотворительной организацией мы взаимодействуем в непрерывном рабочем режиме.

Это не первый гуманитарный груз, отправленный представителями УФСИН России по Забайкальскому краю в зону специальной военной операции. В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем сотрудники продолжат оказывать поддержку бойцам.

спецоперация на Украине колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ приставы арестовали смартфон Samsung Galaxy у вора-должника
В Улан-Удэ приставы арестовали смартфон Samsung Galaxy у вора-должника
Общество, 20.03.2024
Мужчина нанёс ущерб почти в 400 тысяч рублей
В улан-удэнском роддоме за неделю родилось две двойни
В улан-удэнском роддоме за неделю родилось две двойни
Общество, 20.03.2024
В перинатальном центре озвучили радостную статистику
В Улан-Удэ не спадает страшный ажиотаж вокруг детского гражданства
В Улан-Удэ не спадает страшный ажиотаж вокруг детского гражданства
Общество, 20.03.2024
В очередь за заветным штампом выстраиваются за несколько часов
В мэрии Улан-Удэ открыли новую памятную доску
В мэрии Улан-Удэ открыли новую памятную доску
Общество, 20.03.2024
Она напоминает о присвоении звания «Город трудовой доблести»
В Улан-Удэ пересчитывают гаражи-самоволки
В Улан-Удэ пересчитывают гаражи-самоволки
Общество, 20.03.2024
Владельцам предлагают их снести самостоятельно
13 иностранцев наказали в Бурятии за нарушение сроков ввоза автомобилей
13 иностранцев наказали в Бурятии за нарушение сроков ввоза автомобилей
Общество, 20.03.2024
Временный ввоз транспорта без уплаты таможенных пошлин возможен максимум на год
Скончался заслуженный тренер Бурятии по борьбе Арсалан Болотов
Скончался заслуженный тренер Бурятии по борьбе Арсалан Болотов
Общество, 20.03.2024
Среди его воспитанников – чемпион юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев
Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
Общество, 20.03.2024
Отмечается, что «весна на Байкале – особенное время»
В Улан-Удэ местами отключат свет
В Улан-Удэ местами отключат свет
Общество, 20.03.2024
Электричества не будет в Октябрьском районе
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Общество, 20.03.2024
В перспективе это улучшит и демографическую обстановку
В Бурятии до +12
В Бурятии до +12
Общество, 20.03.2024
Снега в республике не ожидается 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^