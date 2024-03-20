Помощь собрали сотрудники колонии особого режима
В Забайкальском крае сотрудники исправительной колонии особого режима №2 собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО.
В зону спецоперации отправили медикаменты (антисептики, жгуты, средства для перевязки), а также постельные принадлежности, резиновые сапоги и прочие необходимые предметы.
– Не только сотрудники исправительной колонии активно принимают участие в различных благотворительных акциях. Также в настоящее время осуждённые-волонтёры участка колонии-поселения в свободное от работы время приступили к пошиву носилок, тактических пятиточечников, балаклав и дождевиков пончо, – сообщил временно исполняющий обязанности начальника ИК-2 Станислав Ярлыков. – Весь необходимый материал для пошива был предоставлен сотрудниками общественного объединения «Золотые руки ангела. Агинское». В настоящее время с данной благотворительной организацией мы взаимодействуем в непрерывном рабочем режиме.
Это не первый гуманитарный груз, отправленный представителями УФСИН России по Забайкальскому краю в зону специальной военной операции. В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем сотрудники продолжат оказывать поддержку бойцам.
Сотрудники колонии из Забайкалья отправили гуманитарную помощь в зону СВО
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