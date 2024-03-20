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В мэрии Улан-Удэ открыли новую памятную доску

В мэрии Улан-Удэ открыли новую памятную доску
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она напоминает о присвоении звания «Город трудовой доблести»

Сегодня, 20 марта, в здании мэрии Улан-Удэ торжественно открыли памятную доску о присвоении городу Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести». Доска красуется на стене в фойе рядом с указом о награждении города орденом Трудового Красного знамени, присвоенного в 1984 году.

Доску открыли перед началом сессии горсовета.

- Мы знаем, как работали наши люди. Это сильные люди – сильнее стали, сильнее гвоздей. Силой духа и мастерством которых ковалась Победа и на фронте, и в тылу. Мы будем достойны их подвига не на словах, а на деле. И сегодня, когда нацизм поднимает свою уродливую голову, нам необходимо сплотиться вокруг идеи победы. И мы обязательно победим, ведь мы страна победителей! – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на открытии.



Звание «Город трудовой доблести» столице Бурятии президент Владимир Путин присвоил в 2023 году за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Тогда звание получили десять российских городов. 
город трудовой доблести администрация Улан-Удэ

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