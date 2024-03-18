В Бурятии назвали победителей этапа шахматного «Рапид гран-при»

Первое место занял Жамсаран Цыдыпов
Вчера, 17 марта, в Бурятии состоялись заключительные туры и финалы ежегодных международных соревнований по быстрым шахматам этапа «Рапид гран-при 2024». Мероприятие прошло в рамках XIX шахматного фестиваля «Цагаалха - 2024» на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева.
Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, в соревнованиях приняли участие более 650 шахматистов. По итогам после 13 туров призовые места в общем зачёте распределились следующим образом:
Первое место - Жамсаран Цыдыпов (Бурятия; 11,5; 114; 120);
Второе место - Борис Савченко (Московская область; 11,5; 114; 119,5);
Третье место - Антон Шомоев (Бурятия; 10,5; 113,5; 118).
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Общество, Фото:
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