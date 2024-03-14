В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные





В Улан-Удэ изменится расписание движения на маршруте №100 в выходные дни. На линии увеличится количество автобусов.- В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршруте №100 с 16 марта будет действовать новое расписание в выходные дни. Это связано с увеличением выхода автобусов на линию в выходные дни с 2 до 4 единиц, - отметили в сообщили в мэрии города.В будние дни расписание на маршруте №100 остаётся прежним.Актуальное расписание можно также посмотреть на сайте МУП «Городские маршруты».