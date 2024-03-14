14 марта

13 марта

Популярное

В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные

В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В будни график движения останется прежним

В Улан-Удэ изменится расписание движения на маршруте №100 в выходные дни. На линии увеличится количество автобусов.

- В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршруте №100 с 16 марта будет действовать новое расписание в выходные дни. Это связано с увеличением выхода автобусов на линию в выходные дни с 2 до 4 единиц, - отметили в сообщили в мэрии города.

В будние дни расписание на маршруте №100 остаётся прежним.

Актуальное расписание можно также посмотреть на сайте МУП «Городские маршруты».

пассажирские перевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты
Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты
Общество, 14.03.2024
Сертификаты вручили Алексей Цыденов и Игорь Шутенков
В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные
В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные
Общество, 14.03.2024
В будни график движения останется прежним  
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды
Общество, 14.03.2024
Также женщину отправили на обязательные работы
Гепатит С и беременность: какие риски?
Гепатит С и беременность: какие риски?
Общество, 14.03.2024
Акушер-гинеколог рассказала, какие осложнения может вызвать вирус при беременности
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде
Общество, 14.03.2024
Накануне ДТП с пострадавшими не произошло
В середине марта на Бурятию обрушился снег
В середине марта на Бурятию обрушился снег
Общество, 14.03.2024
Также в республике разгулялся ветер 
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
Общество, 13.03.2024
Анатолий и Ольга вырастили четверых детей 
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
Общество, 13.03.2024
Полакомиться солью приходят также зайцы, белки и медведи
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Общество, 13.03.2024
В городе есть места бесплатного сбора опасных отходов 
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Общество, 13.03.2024
У перевозчика заканчивался срок действия свидетельства 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^