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Участники СВО из Бурятии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента

Участники СВО из Бурятии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Процедура голосования организована в тыловом районе

Выполняющие боевые задачи в ходе специальной военной операции военнослужащие 36 общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Бурятии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Они проголосовали на территории Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Голосование военнослужащих организовано в тыловых районах на передвижных избирательных участках.

Отмечается, что досрочное голосование даст возможность каждому участнику СВО принять участие в голосовании. 
выборы военнослужащие спецоперация на Украине

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