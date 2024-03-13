Процедура голосования организована в тыловом районе
Выполняющие боевые задачи в ходе специальной военной операции военнослужащие 36 общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Бурятии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Они проголосовали на территории Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Голосование военнослужащих организовано в тыловых районах на передвижных избирательных участках.
Отмечается, что досрочное голосование даст возможность каждому участнику СВО принять участие в голосовании.
Участники СВО из Бурятии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пассажиры из Бурятии смогут не только посетить Татарстан, но и использовать аэропорт Казани как хаб
Китайцев почему-то научили лепить пельмени
Процедура голосования организована в тыловом районе
Проверка прошла в Джидинском районе
Или в «стену плача»
30 сотрудников успешно прошли обучение и получили свидетельства
На сцену выйдут звёзды бурятской оперы, а также выступят приглашённые солисты
Его порывы достигнут 16 м/с
На избирательных участках пройдут творческие фестивали
Супругов Поповых торжественно поздравили
Надежда Сучкова побывала в СИЗО
Праздничные гуляния пройдут в парке «Юбилейный»
Это единственный подобный проект в России
Две девочки родились под конец февраля
Жильё построят в восьми районах