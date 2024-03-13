Участники СВО из Бурятии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента

Процедура голосования организована в тыловом районе



Выполняющие боевые задачи в ходе специальной военной операции военнослужащие 36 общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Бурятии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Они проголосовали на территории Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Голосование военнослужащих организовано в тыловых районах на передвижных избирательных участках.



Отмечается, что досрочное голосование даст возможность каждому участнику СВО принять участие в голосовании.

