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Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города

Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города
Общество,  Фото:t.me/newkgetmansky/

«Не повезло» площади Советов. И вновь улице Соборной

В разных социальных сетях появляются новые посты, на которых пользователи отмечают некоторые ошибки на современных указателях в центре столицы Бурятии. Их установили в конце 2023 года в рамках создания туристического кода центра Улан-Удэ за 200 млн рублей.

«Не повезло» площади Советов.

«От входа в новый корпус БГУ на улице Ранжурова в Улан-Удэ до площади Советов целых 400 метров? Да? Вы серьёзно? Это чем и как надо было измерять расстояние? - спрашивает автор одного поста. - 400 м - это круг на стадионе. А тут, дай бог, стометровку пробежать или пройти...»

Отмечается, что пока не стоит «доверять другим, весьма симпатичным по цветовой гамме указателям, которые мэрия быстро-быстро поставила в конце прошлого года».

Вновь «не повезло» и улице Соборной в старом центре города у реки Уда и Одигитриевского собора. На неё водят туристов и организованные экскурсии.

«Указатель в конце улицы Соборной в Улан-Удэ, на перекрёстке с Калинина, говорит туристам, что до этой самой Соборной ещё целых 250 метров, - отмечается в другом посте. - Что имеется в виду? Что до пешеходной части этой оживлённой туристической улицы (кстати, «удачный» турпроект экс-мэра столицы Бурятии Голкова, кто не помнит) 250 метров? Но там этого не написано! Туристам плевать, а местные, кто сможет прочитать мелкий шрифт на высоком указателе, будут в ступоре».



Как сообщал ранее «Байкал-Daily», стрелка на указателе, установленном на площади Революции, показывает не на Соборную улицу, а ровно в противоположную сторону. Ещё в январе в отделе туризма комитета по экономическому развитию и туризма мэрии пообещали исправить это недоразумение. Но на 11 марта информация на указателе по-прежнему вводит людей в заблуждение.

Справка:

В рамках федерального проекта «Туристический код центра Улан-Удэ», как писал «Байкал-Daily», в центре столицы Бурятии обновили вывески, сделали архитектурную подсветку исторических зданийустановили новые скамейки, бронзовую карту центра столицы Бурятии, нарисовали и подсветили мурал на торце высотной гостиницы.


Обновлено:

Комментарий зампредседателя комитета администрации города по экономическому развитию и туризму Аржана Малацагаева:

«Расстояние указано с учетом пешеходных переходов, не прямого пути. Это общемировая практика. Точно так же и с указателем на пересечении Ранжурова-Сухэ-Батора. Расстояние указано до «Арбата», не по прямой.

От Калинина до реконструированной части улицы Соборная – тоже 250 метров. Это не просто так указано, а с учетом опыта международного в дизайне навигации. У жителей города и у туристов - разное понимание, надо ставить себя на место туриста».  

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«Не повезло» площади Советов. И вновь улице Соборной

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