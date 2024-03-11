Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города

«Не повезло» площади Советов. И вновь улице Соборной

В разных социальных сетях появляются новые посты, на которых пользователи отмечают некоторые ошибки на современных указателях в центре столицы Бурятии. Их установили в конце 2023 года в рамках создания туристического кода центра Улан-Удэ за 200 млн рублей.

«Не повезло» площади Советов.

«От входа в новый корпус БГУ на улице Ранжурова в Улан-Удэ до площади Советов целых 400 метров? Да? Вы серьёзно? Это чем и как надо было измерять расстояние? - спрашивает автор одного поста. - 400 м - это круг на стадионе. А тут, дай бог, стометровку пробежать или пройти...»





Отмечается, что пока не стоит «доверять другим, весьма симпатичным по цветовой гамме указателям, которые мэрия быстро-быстро поставила в конце прошлого года».

Вновь «не повезло» и улице Соборной в старом центре города у реки Уда и Одигитриевского собора. На неё водят туристов и организованные экскурсии.

«Указатель в конце улицы Соборной в Улан-Удэ, на перекрёстке с Калинина, говорит туристам, что до этой самой Соборной ещё целых 250 метров, - отмечается в другом посте. - Что имеется в виду? Что до пешеходной части этой оживлённой туристической улицы (кстати, «удачный» турпроект экс-мэра столицы Бурятии Голкова, кто не помнит) 250 метров? Но там этого не написано! Туристам плевать, а местные, кто сможет прочитать мелкий шрифт на высоком указателе, будут в ступоре».









Как сообщал ранее «Байкал-Daily», стрелка на указателе, установленном на площади Революции, показывает не на Соборную улицу, а ровно в противоположную сторону. Ещё в январе в отделе туризма комитета по экономическому развитию и туризма мэрии пообещали исправить это недоразумение. Но на 11 марта информация на указателе по-прежнему вводит людей в заблуждение.

Справка:

