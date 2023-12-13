В Улан-Удэ установили бронзовую карту центральной части города

Общество, Фото: комитет городского хозяйства

Арт-объект появился у Гостиных рядов



В Улан-Удэ появился новый арт-объект – объёмная бронзовая карта центральной исторической части города. Карту размером 2 на 2 метра установили на территории Гостиных рядов.



На ней изображены узнаваемые культурные объекты туристического центра города, сообщили в комитете городского хозяйства. Это памятник Ленину на площади Советов, театр оперы и балета, Одигитриевский собор, Бурятский драматический театр и другие знаковые объекты столицы республики.







- Этот арт-объект должен показать гостям нашего города основные исторические архитектурные достопримечательности Улан-Удэ. Он не является копией топографической карты города, хотя и отображает все основные объекты. Надеемся, что эта карта станет одной из интересных достопримечательностей, - отметила заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова.



Эксперт в сфере туризма Бурятии, лауреат премии правительства РФ в области туризма Рада Жалсараева пояснила, что барельефы с картами есть во многих городах, они служат прекрасными местами для фотографирования туристами.



- В тоже время это объект, создающий эмоциональные рассказы о жизни горожан в прошлом и настоящем, популярный нынче сторителлинг. На арт-объекте наглядно виден исторический центр города. Исторический центр нашего города примечателен тем, что в нём наглядно соединяются разные эпохи, например, деревянные дома с наличниками, каменные дома, соответственно присутствуют и разные архитектурные стили. Этот арт-объект, я уверена, сыграет только положительно на эмоциональном восприятии нашего Улан-Удэ гостями города, - сказала Рада Жалсараева.



Арт-объект установлен по проекту «Туристический код центральной части Улан-Удэ».



