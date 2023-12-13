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В центре Улан-Удэ появились скамейки за восемь миллионов рублей

В центре Улан-Удэ появились скамейки за восемь миллионов рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их установили на Арбате и у площади Советов

Ещё в середине августа на официальном сайте госзакупок объявили электронный аукцион на поставку скамеек с последующей установкой на улицах Улан-Удэ. Начальная цена контракта составляла 10 миллионов рублей.

Всего планировалось закупить три вида лавок: 87 классических длиной от 1800 до 2000 мм, шириной от 650 до 700 и от 750 до 800 в высоту, ещё две радиусных и 17 в стиле «модерн» с такими же габаритами. В техзадании отмечалось, что на них не должно быть деталей, которые «могли нанести вред человеческому здоровью во время использования». Требуется, чтобы на все материалы и покрытия имелись гигиенические заключения Роспотребнадзора.

Среди других пунктов – конструктивные и ограждающие деревянные элементы из сухих пиломатериалов хвойных пород – ели, сосны, лиственницы и влажность материала до 12% включительно, возможность использования во всесезонных атмосферных условиях и антивандальное анкерное крепление к основанию. Ещё одно требование – чтобы составляющие части можно было монтировать и демонтировать без демонтажа всего изделия – как и заменять повреждённые детали.

Сначала победу на аукционе одержал предприниматель, уронивший цену контракта почти вдвое – до 5 миллионов 450 тысяч рублей. Однако договор в итоге разорвали. Известный в Бурятии общественник и юрист Максим Киреенко заявил тогда в своём telegram-канале, что комбинат по благоустройству оставил горожан без новых скамеек, расторгнув контракт с «нежелательным» поставщиком.

Впрочем, вскоре на госзакупках вновь объявили запрос котировок на поставку скамеек. На сей раз начальная цена была 8 миллионов 692 тысячи 975 рублей. Победителем стало ООО из Баунтовского района, снизившее её до 7 миллионов 990 тысяч.

Старые лавки в центре города неожиданно исчезли на минувшей неделе. А вскоре на пешеходной части улицы Ленина – Арбате и у площади Советов появились новые. В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» подтвердили, что это те самые скамейки и установили их в рамках проекта «Туркод центральной части Улан-Удэ». 

Ещё в 2022 году столица Бурятии одержала победу в конкурсе по обустройству туристических центров городов. У неё появится собственный туркод – на эти цели выделили более 200 миллионов рублей. Речь о целом комплексе мероприятий, призванных повысить туристическую привлекательность Улан-Удэ. В планах – обновление уличной инфраструктуры, создание различных фотозон, обустройство смотровых площадок и архитектурная фасадная подсветка на Арбате и в «буузном» квартале.

А ещё в центре появятся указатели, карты и информационные щиты, чтобы приезжим, да и местным жителям, было проще ориентироваться. К работе над новым визуальным обликом города приступили в этом году. Ранее благодаря масштабному проекту стену гостиницы «Бурятия» украсила 40-метровая композиция знаменитого художника Зорикто Доржиева, а улицу Банзарова – огромный наличник
благоустройство туризм госзакупки

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