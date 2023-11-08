В центре Улан-Удэ начали замену 194 вывесок на зданиях

В Улан-Удэ приступили к работе по замене вывесок на центральных улицах города. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Игорь Шутенков.- Главные цели — с одной стороны сделаем центр Улан-Удэ более современным и привлекательным, с другой — откроем фасады зданий нашего исторического центра. Облик центральной части столицы Бурятии будет узнаваем и запоминающимся, - поделился он.Всего будет заменено 194 вывески на улицах Свердлова, Сухэ-Батора, Банзарова, Коммунистическая, Почтамтская и других. Таким образом «привычные и популярные улицы получат новый свежий вид», - подчеркнул Игорь Шутенков.Новые вывески будут сделаны по единому стандарту – эскизы с владельцами предприятий уже согласовали. Все работы по демонтажу, изготовлению и установке проведут рекламные агентства. Средства выделены из федерального бюджета по проекту «Туристический код центральной части Улан-Удэ».- Архитектурно-художественный вид центральной части города уже начал меняться буквально на наших глазах. Одним из ярких арт-объектов проекта городского туркода стал мурал Зорикто Доржиева на фасаде гостинице «Бурятия». Обязательно посмотрите, как это красиво и празднично выглядит, - призвал мэр.