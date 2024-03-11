Односельчане собрали деньги в кратчайшие сроки
Жители села Нижний Ичетуй Джидинского района Бурятии приобрели для участников специальной военной операции бронированный автомобиль УАЗ «Хантер».
В кратчайшие сроки односельчане собрали 733 600 рублей, сообщили в администрации Джидинского района.
В районной администрации поблагодарили организаторов сбора и всех, кто внёс свой вклад:
«Благодаря вам мы поддержали наших ребят! Ждём их скорейшего возвращения! Вместе мы – сила!»
В Бурятии жители села купили для бойцов СВО УАЗ «Хантер»
Общество, Фото:
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