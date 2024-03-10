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Популярная в Бурятии гора Мамай станет платной

Популярная в Бурятии гора Мамай станет платной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её хотят превратить в природный парк

Гора Мамай, которая находится на границе Бурятии и соседней Иркутской области – популярное место у райдеров со всей страны. Недавно федеральные СМИ сообщили, что там хотят создать особо охраняемую природную территорию. Речь о природном парке площадью в 436 с лишним гектаров, включающим побережье Байкала, пишет ТАСС.

- В границы рекреационной зоны войдут уже существующие объекты размещения и обслуживания туристов. На ООПТ разрешат размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания катеров, лодок и других маломерных судов, – рассказали изданию в правительстве республики.

Развитие водного туризма на Байкале – одна из составляющих создания курортной инфраструктуры по проекту «Пять морей и озеро Байкал». В Минприроды РБ считают, что придание особого статуса территории, где пока нет достаточных условий, но стихийно развивается «дикий» туризм, позволит сделать первые шаги по упорядочению поездок на гору.

- Мамай сегодня входит в первую пятёрку самых популярных горнолыжных мест России и ежегодно растущий нерегулируемый поток туристов создаёт угрозу как для местной экосистемы, так и для здоровья самих отдыхающих, –
пояснили ТАСС в министерстве.

За посещение ООПТ хотят взимать плату. Деньги направят на её обустройство и содержание и на уборку мусора.

Мамай находится в 11 километрах от Байкала, в восточной части хребта Хамар-Дабан. В 2018 году власти республики планировали включить гору в особую экономическую зону «Байкальская гавань», которая сейчас является основной площадкой создания круглогодичного курорта по проекту «Пять морей и озеро Байкал», напоминает издание. 
Мамай туристы особо охраняемые природные территории

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