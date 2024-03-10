В Бурятии пообещали плюсовую температуру

В республику наконец-то пришла весна
В ближайшие дни в Бурятии воцарится тепло. В некоторых районах в дневное время даже обещают плюсовую температуру – до 7 градусов выше нуля, хотя ночами ещё сохранится «минус». Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.
В воскресенье, 10 марта, по республике преимущественно без осадков и от -2 до +3, на севере – от -2 до -7, а на юге и юго-западе – до +7°С. Ветер западный и северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 12 м/с.
Ночью 11 марта столбик термометра будет колебаться от -13 до -18, местами – от -23 до -28 градусов. Днём ожидается от -1 до +4 и лишь кое-где – от -4 до -9°С. На юго-западе и по Прибайкалью возможен снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
В соцсетях их сравнили с новосибирскими
Хамбо лама объяснил, как они работают на самом деле
В республику наконец-то пришла весна
Ремонт облезлых откосов обойдётся почти в 76 миллионов рублей
Стало известно, чем в начале года «активнее» всего болели жители республики
Он собрал множество восторженных отзывов на популярном видеохостинге
Они рвутся на запад России
Это туризм, образование и сельское хозяйство
Сельчане не могут записаться на приём к дантистам
Из-за этого кяхтинцам приходится рассекать по проезжей части
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка
Они стремятся работать водителями, охранниками и программистами
Вонь стояла в подъезде целые сутки
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих состязаний