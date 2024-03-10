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Снятый в Бурятии «Головар-2» перевалил за полмиллиона просмотров на YouTube

Снятый в Бурятии «Головар-2» перевалил за полмиллиона просмотров на YouTube
Общество,  Фото: скриншот с видео на канале «Студия М-55»
Он собрал множество восторженных отзывов на популярном видеохостинге

Год назад, в феврале 2023-го, в широкий прокат вышел фильм «Головар-2. Струна» (возрастное ограничение – 16+), который вместе со своей командой снял известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев. А месяц назад он появился в открытом доступе – полуторачасовую криминальную драму выложили на YouTube.

За это время её посмотрели 803 тысячи человек. Картина постепенно приближается к отметке в миллион просмотров. Большинство комментариев к ней – положительные и откровенно восхищённые. Многие уже ждут третью часть с любимыми актёрами. Но есть и негативные отзывы вроде «Фильм для детей, которые ничего не понимают».
 
Оценили «Головар-2» и за рубежом. «Привет из Казахстана. Режиссура, актёры, песни – всё супер. Спасибо. Молодцы!», – пишут заграничные пользователи.
 
Первая часть «Головара» (возрастное ограничение – 16+), премьера которой состоялась в 2018 году, набрала на популярном видеохостинге 24 миллиона просмотров. Кое-какими секретами создания второй режиссёр ранее поделился с «Байкал-Daily».

«Головар 2. Струна» – фильм с закрученным сюжетом, где «вселенная» главного героя пересекается со «вселенной» Виктора Цоя, а именно – гитары, которая была спутницей известного музыканта в легендарной котельной «Камчатка» в 1987 году.

Сценарий Юрий готовил целый год. Он комбинировался из нескольких идей. «Струна» – потому что это история гитары Цоя, которую мы нашли. И она попадает в Улан-Удэ и проходит огромный путь – вплоть до того, что теряется», – объяснял Ботоев название своего нового «детища».
кино фильм

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