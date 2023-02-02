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Режиссёр из Бурятии раскрыл секреты второго «Головара»

Режиссёр из Бурятии раскрыл секреты второго «Головара»
Общество,  Фото:Личная страница Ю. Ботоева во «ВКонтакте»
Юрий Ботоев рассказал, как снимали продолжение популярной криминальной драмы

Через две недели, 16 февраля, в широкий прокат выйдет фильм «Головар-2. Струна» (возрастное ограничение – 16+), который вместе со своей командой снял известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев. Накануне он показал закулисье съёмок, разместив в соцсетях несколько фотографий.






На одной из них – люди в форме с оружием. На другой можно без труда узнать международный аэропорт «Байкал». Есть и совместные снимки режиссёра с актёрами. Кое-какими секретами создания криминальной драмы Юрий Ботоев поделился с «Байкал-Daily».
 
- Несмотря на то, что фильм позиционируется как криминальная драма, в нём много жизненных вещей, с которыми часто сталкиваемся мы все – вопросы добра и зла, стремление к справедливости, умение находить выход из запутанных жизненных ситуаций, – рассказывает он. – В «Головаре-2. Струна» есть сцены с оружием, полицейскими машинами и так называемыми «обезьянниками», куда попадают наши киногерои.

По словам Юрий Ботоева, чтобы донести какую-либо мысль до зрителя, нужно облачить ситуацию в суровые краски, где персонажи будут ярко выражены и понятны всем – чтобы зрители могли искренне им сопереживать.
 
- Нам охотно помогли во время съёмок МВД и следственное управление следственного комитета по Бурятии – шли навстречу с предоставлением формы и реквизита, оперативно консультировали, – отмечает Юрий Ботоев. – Мы вместе работали в первом фильме, и сотрудничество продолжилось сейчас. После того, как первая часть («Головар», 16+, прим.) набрала не один десяток миллионов просмотров, все, кто принимал участие в создании кино, очень трепетно, с высокой долей ответственности,  отнеслись к продолжению.
 
Для съёмок некоторых сцен предоставили аэропорт «Байкал».

- Туда мы в ночное время проникли с оружием – конечно же, бутафорским. Выглядело очень эффектно, особенно – мистические сцены. Я очень благодарен всем землякам, кто пошёл навстречу, понимая, что мы делаем кинопродукт, который увидят не только в Бурятии. И мы снова надеемся на поддержку многомиллионной аудитории, которая увидит вторую часть фильма в кинотеатрах уже с 16 февраля, – подчеркнул режиссёр. 

Ранее он рассказывал, что «Головар 2. Струна» – фильм с закрученным сюжетом, где «вселенная» главного героя пересекается со «вселенной» Виктора Цоя, а именно – гитары, которая была спутницей известного музыканта в легендарной котельной «Камчатка» в 1987 году.

Сценарий Юрий готовил целый год. Он комбинировался из нескольких идей. «Струна» – потому что это история гитары Цоя, которую мы нашли. И она попадает в Улан-Удэ и проходит огромный путь – вплоть до того, что теряется», – объяснил Ботоев название своего нового «детища».

фильм кино

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