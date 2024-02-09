Продолжение снятого в Бурятии «Головара» появилось в Сети

Вторую часть криминальной драмы выложили на YouTube
Год назад, в феврале 2023-го, в широкий прокат вышел фильм «Головар-2. Струна» (возрастное ограничение – 16+), который вместе со своей командой снял известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев. А накануне он появился в открытом доступе – криминальную драму, которая длится полтора часа, выложили на YouTube.
Теперь посмотреть её могут все желающие. Первая часть «Головара» (возрастное ограничение – 16+), премьера которой состоялась в 2018 году, набрала на популярном видеохостинге 23 миллиона просмотров.
Кое-какими секретами создания второй режиссёр ранее поделился с «Байкал-Daily».
- Несмотря на то, что фильм позиционируется как криминальная драма, в нём много жизненных вещей, с которыми часто сталкиваемся мы все – вопросы добра и зла, стремление к справедливости, умение находить выход из запутанных жизненных ситуаций, – рассказывал он. – В «Головаре-2. Струна» есть сцены с оружием, полицейскими машинами и так называемыми «обезьянниками», куда попадают наши герои.
По словам Юрий Ботоева, чтобы донести какую-либо мысль до зрителя, нужно облачить ситуацию в суровые краски, где персонажи будут ярко выражены и понятны всем – чтобы им могли искренне сопереживать.
- Нам охотно помогли во время съёмок МВД и следственное управление следственного комитета по Бурятии – шли навстречу с предоставлением формы и реквизита, оперативно консультировали, – заявил Ботоев. – Мы вместе работали в первом фильме, и сотрудничество продолжилось. После того, как первая часть набрала не один десяток миллионов просмотров, все, кто принимал участие в создании кино, очень трепетно, с высокой долей ответственности, отнеслись к продолжению.
Для съёмок некоторых сцен предоставили аэропорт «Байкал».
- Туда мы в ночное время проникли с оружием – конечно же, бутафорским. Выглядело очень эффектно, особенно – мистические сцены. Я очень благодарен всем землякам, кто пошёл навстречу, понимая, что мы делаем кинопродукт, который увидят не только в Бурятии, – подчеркнул режиссёр.
«Головар 2. Струна» – фильм с закрученным сюжетом, где «вселенная» главного героя пересекается со «вселенной» Виктора Цоя, а именно – гитары, которая была спутницей известного музыканта в легендарной котельной «Камчатка» в 1987 году.
Сценарий Юрий готовил целый год. Он комбинировался из нескольких идей. «Струна» – потому что это история гитары Цоя, которую мы нашли. И она попадает в Улан-Удэ и проходит огромный путь – вплоть до того, что теряется», – объяснял Ботоев название своего нового «детища».
Продолжение снятого в Бурятии «Головара» появилось в Сети
Общество, Фото:
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