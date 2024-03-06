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В Улан-Удэ открылась выставка пластилиновых скульптур

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки Элбэга Зандраева

Персональная выставка молодого скульптора, поэта, певца, композитора, артиста национального театра песни и танца «Амар сайн» Элбэга Зандраева «В тебе прекрасный мир» открылась в центре современного искусства «Залуу».

В экспозицию вошли 57 работ мастера, сделанных из скульптурного пластилина. Скульптуры Элбэга Зандраева представляют собой образы молодых людей, талантливых, увлечённых, живущих в гармонии с собой и с окружающим миром. Это напоминание каждому из нас, как хрупок мир, как необходимо его беречь, и какова сила искусства.

Элбэг Зандраев родился в селе Кусоча Забайкальского края. В 2012 году окончил Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Чернышевского, отделение «Изобразительного искусства». В 2018 году окончил колледж искусств имени Чайковского (отделение «Вокальное искусство»).

В 2023 году провёл первую персональную выставку и музыкально-поэтический вечер в посёлке Агинское. Лауреат III Забайкальского биеннале изобразительного искусства и дизайна «Пространство и ракурсы» в Чите, а также лауреат арт-форума современного искусства «Один день из жизни» в Улан-Удэ.


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