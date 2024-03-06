Это коснётся мобилизованных, контрактников и добровольцев
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов подписал закон, дающий участникам специальной военной операции приоритет при обращении в органы госвласти. Самих бойцов и членов их семей наделили таким правом по решению депутатов Народного Хурала. Соответствующие изменения в республиканский закон «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Бурятии» парламентарии приняли на очередной сессии 27 февраля.
Поправки одобрили сразу в двух чтениях. Пётр Мордовской, возглавляющий хуральский комитет по госустройству, пояснил: законопроект разработали во исполнение рекомендации постановления совета НХ от 7 декабря 2023 года – в части расширения категорий граждан, имеющих право на первоочередной личный приём.
Речь о тех, кто отправился на СВО по мобилизации, добровольцах и заключивших контракт, а также их близких. Документ уже вступил в силу.
Вопрос о сроках работы с обращениями ещё в мае 2023-го обсудили депутаты комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений вместе с представителями Генпрокуратуры и Минобороны России. Тогда на официальном сайте ГД сообщили: в условиях спецоперации особого внимания заслуживают запросы от участников СВО, военнослужащих и членов их семей и рассматривать их должны в ускоренном режиме. При этом значение имеет не только срок ответа, но и чтобы поднятая проблема действительно решилась.
У участников СВО в Бурятии появился приоритет при обращении к властям
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