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В Бурятии участникам СВО дадут приоритет при обращении в органы власти

В Бурятии участникам СВО дадут приоритет при обращении в органы власти
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такое же право получат их близкие

Участников специальной военной операции из Бурятии и членов их семей наделили первоочередным правом на личный приём в органах власти. Соответствующие изменения в республиканский закон «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Бурятии» приняли на очередной сессии 27 февраля депутаты Народного Хурала.

Поправки одобрили сразу в двух чтениях. Пётр Мордовской, возглавляющий хуральский комитет по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, пояснил: законопроект разработали в целях исполнения рекомендации постановления Совета НХ от 7 декабря 2023 года – в части расширения категорий граждан, имеющих право на первоочередной личный приём.

Вопрос о сроках работы с обращениями ещё в мае 2023-го обсудили депутаты комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы вместе с представителями Генпрокуратуры и Минобороны России. Тогда на официальном сайте ГД сообщили: в условиях спецоперации особого внимания заслуживают запросы от участников СВО, военнослужащих и членов их семей. Они должны рассматриваться в ускоренном режиме. При этом имеет значение не только срок ответа, но и чтобы поднятая проблема действительно была решена.


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