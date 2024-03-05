В Чите запустят программу реновации территорий

Старт планируют дать в мае 2024 года
В Забайкальском крае планируют дать старт реализации программы «Комплексного развития территорий» (КРТ) в мае этого года – в Чите определены 19 перспективных участков, где после проведения необходимых согласований и процедур старые постройки сменит комплексная жилая застройка с социальными объектами.
- На данный момент корпорация, выступающая региональным оператором по КРТ, отобрала 19 участков в Чите, в границах которых планируется комплексное развитие территорий. Общая площадь этих земельных участков составляет 172 гектара, где можно будет возвести около 1,9 миллиона квадратных метров нового жилья. Окончательная схема расположения участков будет подготовлена и опубликована после согласования с правительством Забайкальского края и городской администрацией к маю текущего года. После чего предполагается проведение конкурсных процедур по определению потенциальных застройщиков, – рассказал генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов.
По его словам, при проведении процедуры определения подрядчиков на участки, входящие в КРТ, региональный оператор планирует применять следующие критерии отбора:
– Подтверждение (например, выпиской с банковского счёта) минимального объёма финансирования работ в рамках КРТ;
– Совокупный объём строительства за последние 5 лет у застройщика должен быть не менее 10 % от объёма предстоящего строительства по КРТ, что подтверждается актами ввода готовых объектов;
– Наличие финансовых ресурсов, оборудования и специалистов;
– Наиболее высокая предложенная цена права на заключение договора о КРТ – по итогам торгов;
– Технические и качественные эксплуатационные характеристики – предпочтение будет отдаваться тем застройщикам, которые при строительстве планируют создавать социально значимые объекты (поликлиники, детские сады), использовать более качественные материалы и инновационные технологии;
– Срок выполнения работ по реализации КРТ – чем быстрее, тем приоритетнее;
– Процент передаваемых региону после реализации проекта жилых и нежилых помещений – безвозмездно или по ценам министерства строительства.
В Чите запустят программу реновации территорий
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