В Бурятии сообщили ещё об одном учителе физкультуры, ударившем ребёнка

Накануне уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина заявила, что взяла под личный контроль проверку, которую начали после недавнего конфликта между преподавателем физкультуры и 15-летним учеником в одной из школ Северобайкальска. Подобный инцидент, как выяснилось, произошёл в то же день, 29 февраля, ещё в одной школе – уже в Баунтовском районе.
- Учитель физкультуры в Багдаринской школе ударил ученика пятого класса, – написала Ганькина на своей странице во «ВКонтакте». – Органы управления образования и сотрудники полиции проводят проверки, выводы которых и принятые меры находятся на контроле уполномоченного.
По словам детского омбудсмен, это уже третий случай «применения непедагогичных мер воздействия в отношении несовершеннолетних» с начала года. Она направила в Минобрнауки РБ обращение о необходимости принять меры по профилактике нарушения прав детей.
Подробности и причины этих конфликтов не уточняются. Пока известно лишь, что школьник из Северобайкальска обратился в медучреждение. После осмотра выяснилось, что у него – ушиб коленного сустава. Сотрудники ПДН вскоре организовали проверку.
- Опрошены несовершеннолетний и педагог образовательного учреждения. Подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу, – рассказали ранее «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии и добавили, что после СМЭ правоохранительные органы примут правовое решение.
Историю о нападении на мальчика рассказали в соцсетях. Согласно версии, изложенной в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», началось всё с того, что кто-то якобы разбросал в раздевалке хлеб и обвинили в этом ребят из класса, где учится ребёнок. Потом дело, мол, дошло до рукоприкладства, а на поднявшийся крик прибежала вся школа. Однако, как удалось выяснить «Байкал-Daily», причина скандала в другом и в этой версии из Интернета много неточностей. В Интернете тем временем вступились за уволенного преподавателя, придя к выводу, что подросток мог что-то и приукрасить.