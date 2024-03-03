03 марта

02 марта

01 марта

Популярное

В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника

В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
15-летний подросток заявил, что его ударили прямо на уроке
 
Этот инцидент произошёл на севере республики ещё в минувший четверг, 29 февраля. Между преподавателем физкультуры и 15-летним учеником одной из СОШ разгорелся конфликт. В тот же день подросток обратился в медучреждение.

После осмотра выяснилось, что у него – ушиб коленного сустава.
 
- Около 22:00 29 февраля в МО МВД России «Северобайкальский» поступило сообщение из медучреждения об обращении к ним 15-летнего школьника. По словам учащегося, на уроке физкультуры его ударил учитель, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники ПДН уже начали проверку.
 
- Опрошены несовершеннолетний и педагог образовательного учреждения. Подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу, – отметили в ведомстве и добавили, что после проверки и СМЭ правоохранительные органы примут правовое решение.

Историю о нападении на мальчика рассказали в соцсетях. Согласно версии, изложенной в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», началось всё с того, что кто-то якобы разбросал в раздевалке хлеб и обвинили в этом ребят из класса, где учится ребёнок. Потом дело, мол, дошло до рукоприкладства, а на поднявшийся крик прибежала вся школа.
 
Однако, как стало известно «Байкал-Daily», причина скандала в другом и в этой версии из Интернета много неточностей. Возможно, ситуацию прояснят в министерстве образования Бурятии. 
избиение школа школьники МВД Бурятии пострадавшие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Происшествия, 03.03.2024
В надзорном ведомстве проконтролируют ход и расследование уголовного дела

В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника
В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника
Происшествия, 03.03.2024
15-летний подросток заявил, что его ударили прямо на уроке 
В районе Бурятии таксист уснул и врезался в столб
В районе Бурятии таксист уснул и врезался в столб
Происшествия, 03.03.2024
Мужчина просто чудом не пострадал в ДТП
100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
Происшествия, 02.03.2024
Виновниками стали нерадивые рабочие
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
Происшествия, 02.03.2024
Они решили проехать по льду из Иркутской области в Бурятию
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
Происшествия, 02.03.2024
На месте работают следователи и следователи-криминалисты
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
Происшествия, 02.03.2024
Под колёса поезда попали бабушка и внук
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Происшествия, 02.03.2024
Он ушёл из дома после ссоры с родителями
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Происшествия, 02.03.2024
Она поверила «сотруднику портала госуслуг»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^