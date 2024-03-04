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«Такого нет и не будет»: В Бурятии вступились за учителя, уволенного после конфликта со школьником

«Такого нет и не будет»: В Бурятии вступились за учителя, уволенного после конфликта со школьником
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые жители республики заподозрили, что в этой истории что-то не так

На минувшей неделе вокруг одной из школ в Северобайкальске разгорелся скандал. Между преподавателем физкультуры и учеником восьмого класса произошёл конфликт, после которого мальчик обратился в медучреждение.

Как выяснилось, у подростка – ушиб коленного сустава. Сам школьник заявил, что на него поднял руку учитель. В ПДН начали проверку, а ребёнка отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Этой историей также заинтересовались в прокуратуре и управлении образования. Педагога уже уволили. Что именно произошло между ним и учеником, доподлинно неизвестно. В соцсетях выдвигают версии по этому поводу, но, как стало известно «Байкал-Daily», в них много неточностей.

Тем временем в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» вступились за уволенного преподавателя. Одна из местных жительниц, пожелавшая сохранить анонимность, сообщила: она была в шоке, узнав о произошедшем.

- Учитель, который посвятил всю свою жизнь детям, ударил ученика. Не поверю! Этот человек всё своё личное время тратит на детей, – отметила она. – Коньки, лыжи, волейбол, баскетбол и т. д. Говорю это как мама четверых детей.

По её мнению, не стоит верить тому, что говорит восьмиклассник.

- Нужно проверять информацию. Наши дети могут и преувеличить. Да, они у нас самые послушные, самые идеальные, самые любимые. Но иногда совершают поступки, которые даже сами не могут объяснить. И, думаю, эта ситуация была именно такой, – говорится в публикации. – Надеюсь, всё разрешится. Но такого учителя физкультуры у нас нет и не будет.

В комментариях к посту согласились, что ребёнок мог и приукрасить что-то либо сам спровоцировал учителя. Многие жители республики подозревают, что в этой истории что-то не так.

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