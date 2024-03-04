В Бурятии установили рекорд по разбиванию хребтовой кости

В столице республики соревновались костоломы России и Монголии
Со 2 по 3 марта в Улан-Удэ прошли международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)» в рамках VII этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024». В турнире участвовало 55 команд в составе 598 человек: 575 мужчин и 23 женщин.
Абсолютным чемпионом по разбиванию хребтовой кости среди мужчин стал Амур Гончиков («Далахай», Закаменский район). Абсолютным чемпионом у женщин была признана Монхдол Анужан из Монголии. Среди юношей до 15 лет абсолютным чемпионом стал А. Есонзанги («Монгол Соёмбо»).
Новый мировой рекорд на фестивале, разбив за 1 минуту 65 костей, установил Цэрэнванчиг Бэгзсурэн из Монголии.
В общекомандном зачёте первое место заняла команда «Сборная России» из Бурятии. На втором месте «Домог» (Догой, Забайкальский край). На третьем – «Нютаг» (Забайкальский край).
Также в личном зачёте победителями и призёрами стали:
Возрастная категория от 20 до 25 лет
1 - Гончиков Амур («Далахай», Закаменский район)
2 - Хатанбаатар Гочоосурэн («Монгол хуу»)
3 - Балданов Хэшэгто («Санагын дасан», Закаменский район)
Возрастная категория от 26 до 31 года
1 - Олзиймандах Анх од («Монгол хуу»)
2 - Авирмэд Жаргалтай Эрдэнэ («Монгол Соёмбо»)
3 - Гармаев Цырен («Дэдэ-Ичетуй», Джидинский район)
Возрастная категория от 32 до 37 лет
1 - Шагдуров Баир («Самсаал», Закаменский район, Хуртага)
2 - Сухобаторов Бато («Бээксэн», Забайкальский край, Могойтуйский район)
3 - Доржиев Мунко («Бээксэн, Забайкальский край, Могойтуйский район)
Возрастная категория от 38 до 43 лет
1 - Жаргалов Баяр («Домог», Догой)
2 - Доржеев Владимир («Дулаан-Хан», Закамна)
3 - Селезнев Юрий («Бээксэн», Забайкальский край, Могойтуйский район)
Возрастная категория от 44 до 49 лет
1 - Дашипильчинов Дамдин («Дульдургын аймаг», Забайкальский край)
2 - Цыренов Баярта («Хужир», Закамна)
3 - Пурбуев Батор («Хангил», Забайкальский край)
Возрастная категория от 50 до 59 лет
1 - Дарижапов Булат («Хуртага», Закаменский район)
2 - Базаров Бато (Улан-Удэ)
3 - Цыренов Цырен («Хужир», Закамна)
Возрастная категория от 60 лет и старше
1 - Цыренгармаев Алексей (Иволгинский район)
2 - Нохоров Даниил («Табан Уула», Санага, Закаменский район)
3 - Бальжинимаев Согто («Талын Бургэд», Еравнинский район)
Женщины. Возрастная категория от 14 до 30 лет
1 - Монхдол Анужан (Монголия)
2 - Онолбаатар Долгон (Монголия)
3 - Данзанова Светлана (Еравнинский район)
Женщины. Возрастная категория от 31 года и старше
1 - Опонтеева Долгор (Тунка)
2 - Цыренова Баярма (Закамна)
3 - Балданова Надежда (Тунка)
В Бурятии установили рекорд по разбиванию хребтовой кости
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