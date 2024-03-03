В столице Бурятии неумолимо дорожают съёмные комнаты



Представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, в какую сумму обойдётся аренда комнаты в 70 крупнейших городах страны – с населением свыше 300 тысяч человек. Выяснилось, что за последний год в большинстве из них – 68 – цены подросли и лишь в двух (Севастополе и Владивостоке) – снизились.



В целом по стране съёмные комнаты с февраля 2023-го подорожали на 14,4% – до 9 479 рублей в месяц. В столице Бурятии, занявшей 12 место из 70-ти, этот показатель составил 22,3%. Сегодня аренда такого «угла» обойдётся улан-удэнцам примерно в 11 250 рублей. Иркутянам придётся раскошелиться на 10 641 (16 место), читинцам – на 11 000 (15-ое).



В Москве расценки оказались примерно в полтора раза выше, чем в Улан-Удэ – 18 069 рублей. Далее идут Якутск (17 420), Сочи (16 032) и Подмосковье (15 186). Также в топе-10 – Хабаровск, Сургут, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург и Севастополь.



А вот тем, кто хочет сэкономить на жилье, нужно ехать в Саранск, где стоимость ежемесячной аренды – 5 902 рубля. В Нижнем Тагиле просят 6 178, Пензе – 6 189, Ульяновске – 6 307, в Брянске – 6 422 рубля в месяц.



По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, сильнее всего съёмные комнаты наценились в городах, где сейчас развивается промышленность. На местные предприятия требуется рабочая сила, а трудовым мигрантам – жильё.





- В целом по стране спрос увеличился из-за подорожания арендных квартир и сокращения соответствующих предложений на рынке, – подчеркнул он. – Многие арендаторы уже не могут «потянуть» новые цены и соглашаются на комнаты.



Но и последних за год тоже стало меньше – аж на 63%.



- Тем не менее, ставки на этот вид жилья выросли меньше, чем на более предпочтительный формат квартир. Так, съёмные однушки за последние 12 месяцев стали дороже на 20,4%, – добавил Луценко.