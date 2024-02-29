Также Артёма Кузнецова наградили медалью Суворова
Старшему лейтенанту Артёму Кузнецову из Бурятии за выполнение боевых задач на спецоперации досрочно присвоили звание капитана. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Артём Кузнецов – военнослужащий соединения управления ВВО, дислоцированного в Бурятии. Он участвует в специальной военной операции с июня 2022 года.
- Профессионализм Артёма Кузнецова позволил организовывать связь и своевременно устранять неисправности, возникавшие при работе на средствах связи в боевой обстановке. За личное мужество старшему лейтенанту Артему Васильевичу Кузнецову приказом министра обороны Российской Федерации досрочно присвоено очередное воинское звание «Капитан», - сообщили в Восточном военном округе.
Также за самоотверженность при выполнении боевых задач офицер награждён государственной наградой – медалью Суворова.
Сейчас капитан Кузнецов продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Участнику СВО из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
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