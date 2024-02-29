Участнику СВО из Бурятии досрочно присвоили звание капитана

Также Артёма Кузнецова наградили медалью Суворова



Старшему лейтенанту Артёму Кузнецову из Бурятии за выполнение боевых задач на спецоперации досрочно присвоили звание капитана. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).



Артём Кузнецов – военнослужащий соединения управления ВВО, дислоцированного в Бурятии. Он участвует в специальной военной операции с июня 2022 года.



- Профессионализм Артёма Кузнецова позволил организовывать связь и своевременно устранять неисправности, возникавшие при работе на средствах связи в боевой обстановке. За личное мужество старшему лейтенанту Артему Васильевичу Кузнецову приказом министра обороны Российской Федерации досрочно присвоено очередное воинское звание «Капитан», - сообщили в Восточном военном округе.



Также за самоотверженность при выполнении боевых задач офицер награждён государственной наградой – медалью Суворова.



Сейчас капитан Кузнецов продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции.

