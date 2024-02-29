Наводнение и сильное подорожание: В Бурятии дали интригующий прогноз на 2024 год

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Зурхай составили специально для жителей Баргузинской долины



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, каким будет наступивший год. Он пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. Символ 2024-го вступил в свои права в первый день Сагаалгана, 10 февраля.



Прогноз, опубликованный в Интернете в видеоформате, лама составил специально для жителей Баргузинской долины. По его словам, весна, скорее всего, выдастся недолгой, а если и затянется, то совсем чуть-чуть.



- Лето, пожалуй, окажется весьма переменчивым, со множеством сюрпризов, – отмечает Олег Намжилов. – Думаю, наводнение будет рано – либо поздней весной, либо в начале лета, хотя, возможно, и в середине, и в конце лета, и в начале осени водная стихия всех немного попугает. Осадков выпадет чуть больше нормы. Больших пожаров быть не должно, но нашуметь могут отдельные случаи в частном секторе.



Урожай зерна сулят хороший, грибов и ягоды тоже вдоволь, а вот орехов – маловато. Приплод скота ожидается выше среднего, но этого не ощутят из-за прошлогодней нехватки сена и вынужденного забоя.



- К тому же есть вероятность появления болезней среди животных – как, впрочем, и среди флоры, что в некоторой степени скажется на их численности. Болотистые места вырастут в площадях, сорной травы, ядовитых грибов, плесени, гнили также прибавится, – продолжает настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Комаров, а особенно мошкары, станет очень много. Исчезнувшие лягушки снова начнут квакать. Чаще будут показываться и змеи. Появятся новые птицы, рыбы, мелкие зверьки и насекомые, а также те, которых давно не было видно.



Сильных ветров вряд ли стоит ожидать, а вот землетрясения возможны. Не исключено, что возрастёт число аварий, ЧП, ДТП и несчастных случаев.



- Экономика, материальное благосостояние людей будет хорошим в первой половине года, потом ухудшится, а к концу года всё сильно подорожает, – говорит Еши Намжил лама. – Некоторые вещи приобретут статус дефицитных – особенно лекарства узкой специализации. Отдельные люди прославятся и обретут очень большой вес, вследствие чего даже смогут локально ситуацию менять в лучшую сторону. Культурная и религиозная жизнь будет вполне насыщенной и всегда на слуху. Некоторые из среды военных, силовых структур и спортсменов достигнут больших высот.



Люди чаще станут менять работу и искать дополнительную. Текучка кадров усилится. Рождаемость увеличится, но, в то же время, станет больше больных детей и рожениц.



- Будет заключаться много браков, но больше станет и разводов. Численность населения в деревне немного возрастёт, в основном – за счёт открытия новых заимок или возрождения старых. Работа и деньги будут, но очень обострится нехватка рабочих рук. Особенно трудно придётся с узкими специальностями. Ожидается большой приток гостей. Ещё начнут приезжать люди издалека на постоянное место жительства, – подчёркивает настоятель дацана. – Поголовье лошадей обещает быть рекордным, но если их начнут забивать, то в будущем будем больше и сильнее болеть.



Дело в том, что лошади своим наличием и количеством символизируют Будду Медицины или Дамдина – это означает здоровье и защищённость населения от увечий.



- Если найдут им другое применение или хотя бы повременят с уничтожением (что весьма маловероятно), это положительно скажется на энергетике и карме нашего будущего. Также большую помощь для него мы окажем, если в этом году посадим как можно больше местных деревьев. Ни в коем случае не нужно сажать саженцы из других регионов и мест, в особенности заморские, – предостерегает Олег Намжилов.



В целом жизнь на деревне немного улучшится.



- Однако нам всем надо думать о более далёкой перспективе, вкладывать в своих детей больше знаний, прививать любовь к старым традициям, культурным, национальным и общечеловеческим ценностям. Нужно постараться оторвать их от смартфонов, заинтересовать реальной жизнью своего края и своих предков. Это и станет нашим вкладом в далёкую перспективу. Думаю, примерно таковой будет жизнь и во многих сёлах Бурятии, – заключил Еши Намжил лама.

