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В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус

В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
Общество,  Фото:Pixabay.com
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка

Во вторник, 27 февраля, Народный Хурал одобрил изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой на федеральном уровне закрепили за семьями, воспитывающими троих и более детей. Теперь он присваивается бессрочно.
 
Республиканский закон привели в соответствие с федеральным. Многодетными будут считаться ячейки общества с тремя и более ребятишками, включая усыновлённых и удочерённых.
 
- Если раньше старший ребёнок достигал возраста 18 лет, считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас этот статус бессрочный, – пояснила глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова, выступившая докладчиком по вопросу. – Это норма унифицирована на всей территории России.

Многодетные получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. На их изготовление потребуется полтора миллиона рублей – по 50 рублей на бланк для 30 000 семей.

многодетные семьи Народный Хурал

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