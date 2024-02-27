В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус



Во вторник, 27 февраля, Народный Хурал одобрил изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой на федеральном уровне закрепили за семьями, воспитывающими троих и более детей. Теперь он присваивается бессрочно.



Республиканский закон привели в соответствие с федеральным. Многодетными будут считаться ячейки общества с тремя и более ребятишками, включая усыновлённых и удочерённых.



- Если раньше старший ребёнок достигал возраста 18 лет, считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас этот статус бессрочный, – пояснила глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова, выступившая докладчиком по вопросу. – Это норма унифицирована на всей территории России.



Многодетные получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. На их изготовление потребуется полтора миллиона рублей – по 50 рублей на бланк для 30 000 семей.



