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В Улан-Удэ демонтируют новогодний городок

В Улан-Удэ демонтируют новогодний городок
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Это произойдёт уже в ближайшее время

Строительство ледового городка в центре Улан-Удэ завершилось в конце декабря. Работы стартовали в ноябре, а убрать всё планировалось в феврале. Это напрямую зависит от погодных условий. Однако, по прогнозам синоптиков, потепления в республике пока не ожидается.

Как сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства, все фигуры и конструкции демонтируют в ближайшее время. Правда, точную дату в КГХ не назвали.

Площадь Советов в этот раз украсили большая деревянная горка и катушка поменьше, сцена, шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!», шатёр «Звёздное небо» и 13 скульптур изо льда с подсветкой – от местных предприятий. Это Дед Мороз, Снегурочка, Дракон, под покровительством которого пройдёт 2024-ый, Чебурашка, кот, сани с подарком, ещё одни – с собаками, два зайца, вертолёт и Змей Горыныч. Не обошлось и без павильонов с напитками, едой и сувенирами. 

В столице Бурятии тем временем уже задумались о новом ледовом городке. На днях официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на разработку эскизного проекта. Начальная цена контракта составляет 674 935 рублей.

ледовый городок

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