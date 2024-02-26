В Улан-Удэ демонтируют новогодний городок

Строительство ледового городка в центре Улан-Удэ завершилось в конце декабря. Работы стартовали в ноябре, а убрать всё планировалось в феврале. Это напрямую зависит от погодных условий. Однако, по прогнозам синоптиков, потепления в республике пока не ожидается.
Как сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства, все фигуры и конструкции демонтируют в ближайшее время. Правда, точную дату в КГХ не назвали.
Площадь Советов в этот раз украсили большая деревянная горка и катушка поменьше, сцена, шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!», шатёр «Звёздное небо» и 13 скульптур изо льда с подсветкой – от местных предприятий. Это Дед Мороз, Снегурочка, Дракон, под покровительством которого пройдёт 2024-ый, Чебурашка, кот, сани с подарком, ещё одни – с собаками, два зайца, вертолёт и Змей Горыныч. Не обошлось и без павильонов с напитками, едой и сувенирами.
В столице Бурятии тем временем уже задумались о новом ледовом городке. На днях официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на разработку эскизного проекта. Начальная цена контракта составляет 674 935 рублей.