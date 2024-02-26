О произошедшем сообщили в Бурприроднадзор
В минувшее воскресенье, 25 февраля, в селе Заречье Кабанского района Бурятии заметили рысь. По словам местных жителей, дикая кошка бродила вблизи жилых домов.
О выходе животного в населённый пункт сообщили в Бурприроднадзор, сообщает группа «Кабанск-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осень в кабанском селе Инкино собаки загнали рысь в сарай. Позже животное выбралось из сарая и убежала в лес.
В Бурятии вблизи домов заметили рысь
Общество, Фото:
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