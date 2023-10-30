В Бурятии собаки загнали дикую рысь в сарай

Общество, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Произошло это в Кабанском районе



В селе Инкино Кабанского района Бурятии в сарай забралась дикая рысь. Там она пыталась спрятаться от атаковавших её собак. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».



На кадрах видно, как две хозяйские собаки загнали рысь в угол и громко лают. Рысь забралась на самый верх и испуганно смотрела на животных.



Ситуацию «Байкал-Daily» прояснили в Бурприроднадзоре. Как выяснилось, специалисты уже выезжали в село Инкино.



- Наши специалисты приезжали, провели опрос среди местных жителей. Следов рыси в данном селе обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.



По всей видимости, рысь позже выбралась из сарая и убежала в естественную среду обитания.



Сотрудники Бурприроднадзора рекомендуют не пугать животных, спускающихся в населённые пункты, в том числе не привлекать собак. Зверям нужно спокойно дать уйти в свою среду обитания.



В случае выхода диких животных (медведей, лисиц, рыси, волки и т.д.) в населённые пункты необходимо сообщить в ЕДДС района.



Чтобы уменьшить вероятность встречи с диким животным и его нападение на человека рекомендуется:



- исключить любой контакт с диким животным.

- следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных необходимо уничтожать, чтобы не приманить хищников.



