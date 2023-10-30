Произошло это в Кабанском районе
В селе Инкино Кабанского района Бурятии в сарай забралась дикая рысь. Там она пыталась спрятаться от атаковавших её собак. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
На кадрах видно, как две хозяйские собаки загнали рысь в угол и громко лают. Рысь забралась на самый верх и испуганно смотрела на животных.
Ситуацию «Байкал-Daily» прояснили в Бурприроднадзоре. Как выяснилось, специалисты уже выезжали в село Инкино.
- Наши специалисты приезжали, провели опрос среди местных жителей. Следов рыси в данном селе обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
По всей видимости, рысь позже выбралась из сарая и убежала в естественную среду обитания.
Сотрудники Бурприроднадзора рекомендуют не пугать животных, спускающихся в населённые пункты, в том числе не привлекать собак. Зверям нужно спокойно дать уйти в свою среду обитания.
В случае выхода диких животных (медведей, лисиц, рыси, волки и т.д.) в населённые пункты необходимо сообщить в ЕДДС района.
Чтобы уменьшить вероятность встречи с диким животным и его нападение на человека рекомендуется:
- исключить любой контакт с диким животным.
- следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных необходимо уничтожать, чтобы не приманить хищников.
В Бурятии собаки загнали дикую рысь в сарай
Общество, Фото:
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