В Бурятии рассказали об едином пособии семьям мобилизованных





Сами выплаты с января проиндексировали в связи с повышением прожиточного минимума. Их размер теперь колеблется от 8 443 рублей до 16 886 рублей.



Единое универсальное пособие в Бурятии, как и во всей стране, появилось год назад, в январе 2023-го. Оно заменило несколько разных – беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 7 лет включительно и на школьников от 8-ми до 17-ти.



Перед оформлением таких выплат проводят комплексную оценку. Они полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека ниже размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Имущество тоже должно отвечать определённым требованиям.





В отделении социального фонда России (ОСФР) по Бурятии напомнили правила назначения единого пособия семьям мобилизованных жителей республики. Оно действует шесть месяцев. По истечении этого срока, если глава семейства всё ещё находится на СВО, нужно подать новое заявление.- При этом необходимо отметить в заявлении соответствующий пункт о призыве члена семьи на военную службу по мобилизации, – подчеркнули в ОСРФ по РБ.Там отметили, что при назначении пособия доходы призванных на спецоперацию не учитываются – в отличие от демобилизованных.