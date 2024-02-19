Молодым сотрудникам УФСИН по Бурятии рассказали о подвиге Алдара Цыденжапова

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Им показали документальный фильм



С молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии представитель благотворительного фонда по увековечиванию памяти Алдара Цыденжапова – героя России, Баир Базаров провёл беседу.



Сотрудникам инспекции рассказали о подвиге Алдара Цыденжапова и его биографии, а также показали документальный фильм о герое.



Мероприятие организовали с целью патриотического воспитания сотрудников, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Цыденжапов стал первым матросом, кому со времён Великой Отечественной войны присвоили звание Героя России. 24 сентября 2010-го он предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый».



Пожар в машинном отделении случился всего за несколько часов до выхода эсминца в море. Тогда произошёл разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух.



19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек, только когда пламя ослабло.



Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. У матроса обгорело почти сто процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября юноши не стало. Похоронили героя в родном посёлке Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – почти 350 человек, так и не узнав, что предотвратил настоящую катастрофу. В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота.

