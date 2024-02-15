Евгений пообещал, что скоро вернётся
Известный бурятский борец, чемпион России-2023 Евгений Жербаев вышел в инфополе после долгого перерыва. Как выяснилось, причиной его долгого отсутствия стала травма правого локтевого сустава.
- Причина, по которой я так долго отсутствовал - это травма локтя, практически каждую тренировку она беспокоила и не давала выступить на соревнованиях. Сегодня мне провели операцию (артроскопию правого локтевого сустава), впереди реабилитация. Если потеряли, не теряйте, я скоро вернусь, - написал Евгений на своей странице в соцсети.
Об Евгении Жербаеве ничего не было слышно с последнего чемпионата мира-2023, который проходил в столице Сербии. В первой же схватке он уступил японцу Есиносуке Аояги со счётом 5:9.
Впрочем, теперь стало понятно, почему борец не числился в списках участников прошедшего кубка «Ивана Ярыгина» в Красноярске. Турнир проходил с 24 по 28 января.
В 2021 году Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходил в Норвегии. Медаль по вольной борьбе мирового значения Бурятия ждала 14 лет.
В июне 2023 года Евгений стал чемпионом страны.
Бурятский борец Евгений Жербаев объяснил своё отсутствие на спортивном ковре
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