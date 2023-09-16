Болельщики расстроены
16 сентября в Белграде (Сербия) стартовал предолимпийский чемпионат мира по спортивной борьбе. Борцов из России и Белоруссии допустили до соревнований, но без флага и гимна и под аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).
Главный старт года открыли борцы вольного стиля.
В первый день чемпионата на ковёр вышел бурятский борец Евгений Жербаев, выступающий в весовой категории до 70 кг. К сожалению, Евгений уступил уже в квалификации. Он проиграл японцу Есиносуке Аояги со счётом 5:9.
Болельщики сборной России оставляют возмущённые комментарии под видео с трансляцией схваток:
«Японец весь поломанный, тупо на одном проходе в одну ногу выиграл. Жербаев руки пробивает, японец прыгает в ногу, и Жербаев сам за ковер уходит. Жербаев сам схватку отдал. Неужели Газимагомедов и Шериев слабее Жербаева сейчас? Ни одного действия нормально не провёл»,
«Сам бурят, болею за него, но Жербаев вообще не боролся. С такой сеткой должен был спокойно выходить в финал»,
« Вчера смотрел пару схваток японца, думал, Жербаев 10:0 сделает спокойно ему»,
«Как можно так уверенно в России проходить сильных спортсменов и отлетать в квалификации от непонятного японца?»,
«Что вы заныли-то. Кто был сильнее на внутреннем отборе, тот и поехал. Женя всех ломал в России и заслужил. Не факт, что другие могли лучше него бороться на мире».
Кроме Евгения Жербаева, в чемпионате мира участвует россиянка Валерия Дондупова. Ещё двое спортсменов из Бурятии выступают за команды других стран: Стальвира Оршуш - за Венгрию и Арсалан Будажапов - за Киргизию.
В 2021 году Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходил в Норвегии. Медаль по вольной борьбе мирового значения Бурятия ждала 14 лет.
В июне 2023 года Евгений стал чемпионом страны.
Бурятский борец проиграл в первой же схватке чемпионата мира
Общество, Фото:
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