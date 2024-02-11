Там появилась посвящённая ему мемориальная доска
В минувший четверг, 8 февраля, в селенгинском селе Тохой установили мемориальную доску, посвящённую павшему участнику СВО из Бурятии. Она появилась в сквере Победы и стала третьей по счёту.
Памятные таблички в честь двух других бойцов появились там в июне и ноябре. Их установили на деньги, которые собрали жители сельского поселения «Загустайское», сообщает «Селенга-инфо.24/7».
Погибший участник СВО, которого увековечили на этой неделе, в конце сентября 2022-го заключил контракт и отправился на спецоперацию. Он служил в должности водителя-химика взвода радиационной, химической биологической разведки и погиб в конце января 2023-го. Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества.
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
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