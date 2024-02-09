В микрорайоне Улан-Удэ поймали 14 бесхозных животных

Общество, Фото: администрация Октябрьского района

«Собачий» рейд состоялся в микрорайоне Импульс



8 февраля в Улан-Удэ проведён межведомственный рейд в микрорайоне Импульс. Мероприятие прошло в соответствии с общегородским планом по профилактике нападений животных без владельцев.



К проведению рейдовых мероприятий было привлечено три мобильные группы, в которые вошли сотрудники комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ, администрации Октябрьского района и Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных, а также два экипажа службы отлова безнадзорных животных. Кроме этого, была организована работа стационарного и мобильного ветеринарного пункта Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных. Всего было задействовано 6 человек и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района.



Мобильными группами было пройдено 54 двора, выписано пять требований о явке, проведено 9 профилактических бесед. Службой отлова отловлено 14 особей беспризорных животных.

