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В Улан-Удэ соберут книги для районных библиотек

В Улан-Удэ соберут книги для районных библиотек
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике отметят Международный день книгодарения

Бурятия вновь присоединится к акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 14 февраля – Международному дню книгодарения. С 12 по 18 февраля каждый желающий сможет подарить книгу муниципальным библиотекам республики.

Собирать книги для небольших детских библиотек районов Бурятии будут в республиканской детско-юношеской библиотеке и у партнёров акции:
- центр чтения им. Б. Абидуева;
- центр чтения им. Д. Батожабая;
- кофейня «Триста Бариста»;
- магазин «Macondo»;
- книжный «Калашников»;
- центр образовательных технологий «Memo education» (ул. Хоринская, 1в; ул. Ленина, 42/1; проспект 50-летия Октября, 2/1).

Также можно будет сдать книги на чемпионате по чтению вслух «Открой рот» (18+), который пройдёт 14 февраля.

Принимается детская литература в хорошем состоянии, издания не ранее 17-го года. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п. Об этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия акция книги библиотека литература дети

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