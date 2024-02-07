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«Весь мир должен узнать правду»: Общественница из Бурятии похвалила Такера Карлсона

«Весь мир должен узнать правду»: Общественница из Бурятии похвалила Такера Карлсона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Татьяна Думнова выразил американскому ведущему своё уважение

В начале февраля в Москву прилетел один из самых известных американских журналистов, политический обозреватель и ведущий Такер Карлсон. В последнее время его имя у всех на слуху из-за видеообращения, которое гость из США записал на фоне кремлёвских башен и храма Христа Спасителя. В нём Карлсон анонсировал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Решение пообщаться с главой государства журналист объяснил тем, что его соотечественники «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.

- Мы здесь для того, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Скоро это сделаем. Очевидно, что подобное интервью сопряжено с определёнными рисками. Потому мы тщательно обдумывали его в течение многих месяцев, – отметил Такер Карлсон.

По его словам, спецоперация на Украине повлияла на события во всём мире, перевернув мировую экономику «с ног на голову». При этом ни один западный журналист не удосужился взять интервью у Владимира Путина – в отличие от президента Украины.

- Большинство американцев никогда не слышали его голос. Это неправильно. Американцы имеют право знать всё, что могут, о конфликте, в котором участвуют, и мы можем  рассказать им об этом, потому что мы – тоже американцы. Свобода слова – наше неотъемлемое право, – добавил журналист. – Мы здесь потому что любим Соединённые Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными.

Федеральные СМИ пишут, что, несмотря на общий курс США, направленный на осуждение политики России, Карлсон придерживался собственной позиции. Он и ранее не скрывал симпатий к президенту РФ, а после начала СВО заявил, что у России на то были веские причины.

По поводу визита американского ведущего в Россию ради интервью высказалась экс-министр экономики РБ, председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. Она написала пост, в котором заявила, что «весь мир должен узнать правду о СВО, а не то, о чём трещит западная пропаганда».

- Очень радует, что ещё остались адекватные люди. Нашему президенту Путину придётся в тысячный раз объяснять, что дважды два – четыре. Надеюсь, что кто-то в мире услышит и начнёт понимать, где правда, а где ложь. Такер Карлсон – молодец! Уважение этому человеку, – отметила Думнова на своей странице во «ВКонтакте».

Общественница передала слова поддержки участникам СВО из Бурятии. «У вас тяжёлая миссия, парни, но нет важнее неё. Берегите себя!» – добавила Думнова.

спецоперация на Украине США журналисты Общественная палата

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